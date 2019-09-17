РИАМО – 17 сен. За прошедшую неделю застройщики Подмосковья известили Главгосстройнадзор о начале строительства восьми новых объектов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В Главгосстройнадзор Московской области за прошлую неделю поступили извещения о начале строительства восьми объектов в Подмосковье. Так, в Подольске на улице Бородинская, в рамках реконструкции, приступили к началу строительства пристройки к зданию школы №13, в Ленинском городском округе на территории ЖК «Пригород Лесное» началось строительство двух объектов линейной и коммунальной инфраструктуры», – заявил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Кроме того, начаты работы подготовительного периода для строительства трех жилых домов в Пушкине и одного дома в Балашихе. Также в Главгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства автозаправочного комплекса в городском округе Истра на 76 километре автодороги Москва – Балтия.

«Инспекторским составом ведомства составлены графики плановых проверок данных объектов на весь период строительства», – заключил Гарибян.