РИАМО – 17 сен. Новое реанимационное оборудование завезли в больницу в Орехово-Зуеве, его стоимость превысила 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Технические характеристики аппаратов обеспечивают более точный и эффективный мониторинг за пациентами, находящимися в отделении реанимации. Точность передачи данных на монитор позволяет улучшить качество ухода и уменьшить расходы на седативные средства», – заявил главный врач Орехово-Зуевской больницы Сергей Бунак.

Оборудование закуплено в рамках областной программы «Здравоохранение Подмосковья». Общая стоимость составляет более 1,5 миллионов рублей.