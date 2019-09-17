РИАМО – 17 сен. Социальная сеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать своих подписчиков, так, весь список подписчиков доступен только администраторам группы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Если настройка включена, пользователи будут видеть среди вступивших только своих друзей, а также общее количество участников. Сообщество не будет отображаться и в личном профиле подписчика», – отмечается в сообщении «ВКонтакте».

Компания полагает, что подобная мера позволит бизнесу защитить сообщества от недобросовестной конкуренции. Так, некоторые предприниматели, видя подписчиков конкурента, стараются переманить их к себе с помощью спам-рассылки.

Тем не менее скрытые пользователи будут по-прежнему учитываться в таргетированной рекламе.