РИАМО - 17 сен. Островки безопасности на столичных улицах являются эффективной мерой снижения опасности для водителей и пешеходов, но на сегодняшний день их проектирование в некоторых районах города происходит с нарушением норм, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦОДД.

«Островок безопасности - одна из самых эффективных мер повышения безопасности дорожного движения. Мы полностью поддерживаем эту меру. Их устанавливают на пешеходных переходах для возможности пешеходам перейти улицу в два этапа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что кроме прочего, в зоне островков водители снижают скорость и более внимательно относятся к дорожной обстановке, что также позволяет повысить безопасность.

На сегодняшний день качество работ по благоустройству таких островков в городе совершенно разное. В некоторых случаях не выполняются меры безопасности. Все участки проведения работ на проезжей части должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, временными ограждающими конструкциями.

«Со своей стороны транспортный комплекс и ГИБДД уже не раз обращались по данному вопросу в органы, выполняющие данные работы. С нашей стороны подобные места взяты на особый контроль. Просим также граждан, если заметят подобные случаи, обращаться к нам – мы будем принимать меры», - добавил представитель пресс-службы.

По его словам, в 2019 году будет обустроено несколько десятков островков безопасности. Их размещение прописывается в рамках согласования проектов благоустройства улиц межведомственной комиссией, в которую входят представители ЦОДД.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при производстве работ несет подрядчик. Заказчиками на выполнение работ по благоустройству улиц являются структуры комплекса ЖКХ Москвы.