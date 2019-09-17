РИАМО - 17 сен. Островки безопасности на столичных улицах являются эффективной мерой снижения опасности для водителей и пешеходов, но на сегодняшний день их проектирование в некоторых районах города происходит с нарушением норм, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦОДД.
«Островок безопасности - одна из самых эффективных мер повышения безопасности дорожного движения. Мы полностью поддерживаем эту меру. Их устанавливают на пешеходных переходах для возможности пешеходам перейти улицу в два этапа», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что кроме прочего, в зоне островков водители снижают скорость и более внимательно относятся к дорожной обстановке, что также позволяет повысить безопасность.
На сегодняшний день качество работ по благоустройству таких островков в городе совершенно разное. В некоторых случаях не выполняются меры безопасности. Все участки проведения работ на проезжей части должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, временными ограждающими конструкциями.
По его словам, в 2019 году будет обустроено несколько десятков островков безопасности. Их размещение прописывается в рамках согласования проектов благоустройства улиц межведомственной комиссией, в которую входят представители ЦОДД.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при производстве работ несет подрядчик. Заказчиками на выполнение работ по благоустройству улиц являются структуры комплекса ЖКХ Москвы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии