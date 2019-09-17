РИАМО - 17 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов высказался в поддержку инициативы, предложенной в Госдуме РФ, об ограничении продажи спиртного в кафе и барах, которые располагаются в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

В ближайшее время законопроект рассмотрят в комитете Государственной думе по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Он предполагает установление минимальной площади зала обслуживания в заведениях не менее 20 квадратных метров. Кроме того, планируется наделить региональные власти правом вводить ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«Сегодня эта тема актуальна и у нас, в Московской области. В нашем регионе насчитывается порядка 16 тысяч точек общепита, 10 тысяч из которых имеют лицензию на продажу алкоголя. И от наших жителей часто поступают жалобы на нарушение общественного порядка в так называемых «наливайках», - отметил Брынцалов.

Он отметил, что в Мособлдуме уже затрагивали данную тему — на одном из заседаний было высказано аналогичное предложение. Таким образом законодатели региона пришли к консенсусу с депутатам Госдумы.

«Вопрос о том, стоит ли полностью запретить продажу алкоголя в «наливайках» или же ограничить время его продажи, например, запретить продавать ночью, необходимо еще обсудить. <…> Но в любом случае, необходимость принятия такого закона давно назрела», – подчеркнул Брынцалов.

По его словам, к обсуждению этого вопроса необходима привлекать как общественность, так и представителей бизнеса.