РИАМО – 17 сен. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано дому 17.1, возведенному между Вашутинским шоссе и Октябрьской железной дорогой в городском округе Химки, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.

«Дом возведен в составе ЖК «Две столицы». Новостройка получила ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь шестисекционного 18-этажного жилого дома составляет 31351 квадратный метр. К заселению готово 537 квартир, жилой площадью 9762 квадратных метра.

Встроенно-пристроенные помещения дома предназначены для административных и торгово-коммерческих целей.

Застройщиком объекта выступает АО «Аксон». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На территории проведены все необходимые работы по благоустройству, обустроены детская и спортивная площадки, а также парковочное пространство.