РИАМО - 17 сен. В деревне Улиткино городского округа Лосино-Петровский на территории курортного отеля «Улиткино» 21 сентября пройдет праздник урожая «Яблочный джем», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«На празднике каждый присутствующий сможет попробовать различные сорта яблок, в том числе из сада отеля «Улиткино», поучаствовать в создании огромной картины из яблок, отведать яблочные пироги, вкусить яблочного сока и домашнего сидра, а также принять участие в приготовлении самой большой шарлотки Подмосковья», - говорится в сообщении.

В рамках праздника пройдет конкурс профессиональных поваров и кондитеров, а также и студентов профильных учебных заведения Москвы и Московской области. Они будут соревноваться в приготовлении десертов из яблок.

Кроме того, состоится экологическая «Наш сад», которая поможет в возрождении яблоневого сада в поселке Улиткино. Ее участники смогут посадить именное семейное дерево. Для детей в клубе «Сказка» организуют яблочную вечеринку. Также пройдут творческие мастер-классы по художественной резке фруктов и приготовлению яблочного варенья.