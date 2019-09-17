РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Комплексное благоустройство провели в двух дворах на улицах Заречная и 40 Лет Победы в подмосковной Балашихе, там оборудовали современные детские площадки, дополнительные парковочные места, установили опоры освещения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«По программе комплексного благоустройства дворовых территорий на территории городского округа Балашиха мы завершили работы на улицах Заречная, дом №10 и 40 Лет Победы, дом №10. Там оборудовали новые детские площадки площадью 300 квадратных метров с современными игровыми элементами», - сказала главный эксперт отдела реализации муниципальных программ управления благоустройства администрации Балашихи Анна Смирнова.

Она добавила, что во дворах также выполнили ремонт внутриквартальных проездов, организовали дополнительные парковочные места, установили скамейки, урны, опоры освещения.

Всего в 2019 году в Балашихе комплексно благоустроят 49 дворов.