РИАМО - 17 сен. Французская компания Boccard, специализирующаяся на производстве широкого спектра оборудования для пищевой, косметологической промышленности, планирует расширить свое представительство в России и рассматривает Подмосковье, как площадку для локализации производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Компания также имеет опыт разработки и поставки комплектующих на нефтегазовые, энергетические объекты. Промышленные площадки Boccard расположены более чем в 35 странах мира, в штате – свыше 3,5 тысяч сотрудников. С 2005 года компания имеет офис в России, в котором трудоустроено 43 человек.

«Boccard поставлял свое оборудование для заводов компании «Данон» в Чехове, «Орифлэйм Косметикс» в Ногинске, производителя джемов «Аграна Фрут» в Серпухове, линии по выпуску промышленной пены «Соудал» в Богородском округе, и сегодня в связи с увеличением заказов рассматривает площадки для организации производства оборудования на территории России», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, власти Подмосковья предложили несколько вариантов размещения офиса и производства компании в регионе.

«Также намерены обмениваться информацией о новых проектах в сферах фармацевтики, косметологии, пищевого производства, которые реализует Boccard, чтобы предлагать партнерам компании промышленные площадки Подмосковья для расширения своего присутствия на территории нашей страны», – подчеркнул Хромов.