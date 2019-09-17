РИАМО – 17 сен. Ретрофонтан появился во дворе в городском округе Жуковский, горожане своими силами восстановили данную достопримечательность, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«Огромная чаша, резные детали и эффектный вид – фонтан во дворе домов на Пушкина, дом 8, Маяковского, дома 5 и 3, Ломоносова, дома 6 и 4, в середине прошлого века был главным украшением двора. Но с течением времени сооружение функционировать перестало, а затем и вовсе превратилось в клумбу для цветов. Недавно инициативные жители двора решили вернуть ему былое величие, а еще оснастить новомодными функциями. Например, наделить способностью исполнять мелодии всемирно известного композитора-земляка», – отмечается в сообщении.
Из фонтана будут звучать мелодии авторства Евгения Гринько – всемирно известного композитора из Жуковского.
Активисты сейчас обсуждают с программистами возможность организовать у объекта wi-fi, который даст доступ к специальному порталу с ретро-изображениями двора и города, а также специальным квестом по местности.
В базовой версии фонтан уже готов, пробный запуск был в конце августа.
В этом году в регионе появятся пять новых фонтанов на территории общественных пространств.
«Фонтаны всегда собирают вокруг себя огромное количество гуляющих. Появление такого фонтана во дворе можно считать уникальным благоустройством дворовой территории», – уверен Хайкин.
По его словам, жители все больше и больше принимают участия в жизни городов и дворов в частности. Недавно три двора Подмосковья заняли три первых места в голосовании «Лучший двор», которое проводил Первый канал в телепрограмме «Доброе утро».
«Я уверен, что если такой конкурс будет проведен еще раз, то двор с фонтаном в Жуковском не останется в стороне», – подытожил Хайкин.
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