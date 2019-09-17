Колокольный перезвон – один из символов России. Традиции колокольного литья, почти утраченные в советскую эпоху, удалось возродить вместе с восстановлением храмов. Один из уникальных заводов, где льют колокола для храмов в Антарктиде и на Елеонской горе в Иерусалиме, находится в Жуковском. Корреспонденты РИАМО побывали на Московском колокололитейном заводе «ЛИТЭКС» и узнали, почему мастера не используют современные технологии.

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Колокольные традиции

Возрождать традиции колокольного литья в нашей стране стали в конце 80-х – начале 90-х годов, и «ЛИТЭКС» был одним из первых, рассказывает руководитель предприятия Олег Грицаенко. В Москве колокола лили еще на заводе ЗИЛ, но в 2013 году он прекратил свое существование.

Завод «ЛИТЭКС» был основан в Москве, на базе ВНИИ МЕТМАШ, а в 2015 году получил новые мощности и переехал в подмосковный Жуковский. Здесь работают две площадки предприятия – колокололитейный завод и завод по литью художественной бронзы.

В 90-е годы в истории завода произошло судьбоносное событие. Завод получил в распоряжение единственный сохранившийся 50-пудовый колокол разрушенного храма Христа Спасителя, изготовленный на заводе П. Н. Финляндского. Этот колокололитейный завод был основан в 18 веке знаменитыми мастерами-литейщиками Моториными.

Обследовав профиль старинного колокола, мастера «ЛИТЭКСА» сделали его копию, доработав ее, чтобы добиться еще лучшего качества звука. На основе старинного профиля был создан звукоряд новых колоколов. При этом колокола обрели не только уникальное звучание, но и богатое художественное оформление, в традициях завода Финляндского.

Тем самым завод стал наследником московских традиций колокольного литья, у истоков которого стояли такие прославленные мастера, как Андрей Чохов, чей колокол до сих пор украшает звонницу Московского Кремля, создатель большого колокола Саввино-Сторожевского монастыря Александр Григорьев и многие другие.

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Главное – это «голос»

«Главное в колоколе – звук. То, как формируется звучание колокола», - рассказывает Олег Грицаенко. Так начинаются экскурсии по заводу, которые проводят для церковных приходов. Чтобы понять природу колокольного «голоса», показывают колокол в разрезе - его «профиль».

У каждого завода и мастера – свои профили, поэтому и колокола звучат по-разному. Православный колокол – это аккорд, состоящий из нескольких тонов. «Чтобы этот аккорд был красивым и благозвучным, нужно заложить это при проектировании геометрического профиля колокола», – поясняет директор завода.

С точки зрения акустики русские колокола отличаются от европейских. «У нас другая ментальность, другое мироощущение, поэтому и звучание колоколов разное», – говорит Грицаенко. Есть немецкие, голландские, французские колокола, их профили значительно отличаются от наших.

«Наши церковные звоны – ритмические, у европейцев – мелодические. Звук европейского колокола как бы выхолощенный, русский же колокол, с точки зрения европейца, – дефектный, у нас допустимы диссонирующие интервалы в построении аккорда», – уточняет он.

Однако для слуха обычного человека эта небольшая «фальшь» практически незаметна.

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«Наряд» колоколов

Все колокола, даже самые маленькие, в русской традиции принято богато «наряжать». Наряд европейских колоколов гораздо беднее. Процесс «обнарядки» алюминиевой модели будущего колокола – первый в технологической цепочке.

Сейчас «ЛИТЭКС» выпускает две линейки колоколов – «Московские» и «Монастырские». «Московские» – те самые колокола, построенные на профилях завода Финляндских и богато украшенные иконами.

«Мы готовы отливать даже горельефные изображения на многотонных колоколах, не боясь испортить его звучания», - отмечает директор.

«Монастырские» колокола, выполненные в традициях русского литья 17 века, не имеют такого богатого оформления. Это связано с тем, что профиль не позволяет это сделать без искажения звука.

По желанию заказчика с помощью полимерных форм мастер может нанести любые рельефные восковые изображения, шрифты или узоры.

После того, как модель «наряжена», она накрывается «опокой», то есть металлическим кожухом, который по размерам чуть больше, чем «наряженная» модель. Внутрь этого пространства заливается особая смесь, по консистенции напоминающая сметану. Получившаяся форма с рельефным орнаментом и станет внешней частью будущего колокола.

На отдельном участке делаются стержни – их называют «болванами» – фигуры, повторяющие внутренний объем колокола. «Болваны» можно сравнить с детскими куличиками из песка, только делаются они из специального состава – литейной смолы и песка.

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Рождение в пламени

Когда литейная форма собрана, мастера приступают к самому «горячему» этапу технологического процесса – заливке колоколов.

Колокола средних и больших размеров на заводе «заливают» примерно раз в неделю, маленькие – ежедневно. Заливка происходит очень быстро, но требует слаженного действия нескольких человек.

Расплав металла в печи достигает температуры более 1100 градусов. Для отливки колоколов используется оловянистая колокольная бронза – примерно 80% меди и 18-20% олова, то есть чистые металлы. А вот литейщики 19 века такой возможности не имели. При химическом анализе состава старинных колоколов специалисты выявляли свинец и цинк, которые могли ухудшить качество звука.

Перед тем, как разливать металл по формам, мастера снимают «шлак» – естественное образование во время плавки металла. Затем с помощью ковша, который перемещается с помощью крана, приступают к заливке.

Работа литейщиков в какой-то степени ювелирная, ведь колокольное литье – высокоточное. «Наша задача – перенести чертеж в готовый колокол с минимальными погрешностями. Даже если мы прибавим к стеночке полмиллиметра – это будет совсем другой звук», - отмечает директор, указывая на небольшие колокола весом 18-20 килограмм.

Маленькие колокола можно извлекать уже на следующий день, а многотонные могут остывать целую неделю. Затем идет «прочеканка» – механическая обработка отливки. И в завершение каждый колокол проходит пескоструйную обработку и полировку.

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Как собрать колокольный набор

В линейке «ЛИТЭКСА» – разные по весу колокола, которые по традиции меряют в пудах. Все колокола спроектированы таким образом, чтобы из них можно было собрать наборы. Колокола в звоннице должны быть подобраны друг к другу по звучанию – тогда звон будет гармоничным.

Процесс подбора колоколов – индивидуальный. Специалисты учитывают множество факторов – и проект строящегося храма, и место его расположения, и другие факторы.

Согласно православным традициям, колокола делятся на три группы: зазвонные, подзвонные и благовестные. Зазвонные – самые маленькие, они издают трель и управляются движением кисти. Подзвонные – ведут основную мелодию. Благовестные – самые большие и гулкие, в звоннице их может быть до пяти.

На заводе «ЛИТЭКС» ежегодно отливают колокола для более чем 200 храмов. Наборов с небольшими колоколами больше, ведь малых храмов в России гораздо больше, чем больших.

Вложить душу – через руки

Колокололитейное дело до сих пор – преимущественно ручной труд.

«Через руки мастеров, их энергию и тепло, передается душа и отношение к своему делу», - считает директор колокольного завода.

По его мнению, смешивать духовный предмет и инновационные технологии нельзя. «Самое страшное, что может произойти в нашем деле – это 3D-печать колоколов!» - говорит Олег Грицаенко.

В России до сих пор невозможно получить специального образования в колокололитейном деле. Мастерам приходится учиться прямо на производствах. По словам директора «ЛИТЭКСА», центров колокольного литья в России не так много, особенно крупных. Среди них – завод в Воронеже, на Урале, мастерские в Ярославской области.

Московский колокольный завод выполнил тысячи заказов, среди которых есть совершенно уникальные.

Например, колокола для храма в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе в Москве, набор колоколов для храма Святой Живоначальной Троицы в Антарктиде, колокол Вознесенского женского монастыря на горе Елеон (знаменитая колокольня в Иерусалиме под названием «Русская свеча»). Московские колокола звучат и во многих храмах Украины, Белоруссии, Молдовы, Грузии, Армении, Осетии, Абхазии, Казахстана, Узбекистана, Греции, Франции, Германии, Черногории, Сирии, Польши, США, Израиля и Китая.

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