РИАМО - 17 сен. В Московской области выбрали «Леди-Бизнес Подмосковья – 2019», ей стала Ольга Селезнева из Одинцова, финал конкурса деловых женщин прошел во вторник в доме правительства региона, передает корреспондент РИАМО.

«Позвольте вас от имени губернатора Московской области поздравить с финалом. Как говорит Андрей Юрьевич Воробьев, многое держится на женщинах. Этот конкурс проходит в рамках президентского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и призван популяризировать и развивать деловую активность среди прекрасной половины человечества. Считаю, что женское предпринимательство – новый драйвер развития экономики. ГУИП Московской области тоже подключается к этому конкурсу, и мы готовы рассказывать о самых интересных кейсах в наших муниципальных и областных СМИ», - сказала министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина.

Конкурс проводит Торгово-промышленная палата Московской области при поддержке министерства инвестиций и инноваций региона в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательский инициативы».

Участниками финала стали 36 представительниц бизнес-сообщества Подмосковья – победительниц муниципальных этапов конкурса.

Из 36 финалисток выбрали десять супер-финалисток, и уже из них одну победительницу - Ольгу Селезневу, которая является владелицей технического центра «Волин». Она получит инвестиционный подарок от Торгово-промышленной палаты Подмосковья - пять золотых монет, ваучер на размещение рекламы на 50 тысяч рублей на рекламных поверхностях Московской области.

Как уточняется в пояснительном материале к конкурсу, «Леди-Бизнес» - это конкурс делового имиджа, красоты и стиля, управленческих и предпринимательских навыков, умения выбрать и вести свое дело, а также женской гармонии и баланса.

Конкурс стартовал в июле 2019 года и вызвал большой интерес со стороны как представителей деловых кругов, так и жителей городских округов Подмосковья.