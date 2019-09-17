РИАМО - 17 сен. Мотоклуб «Ночные волки» 5 октября в Москве проведет одно из долгожданных событий этой осени – традиционное закрытие сезона в 2019 году, история которого уже насчитывает более 30 лет, говорится в сообщении пресс-службы мотоклуба.

«Праздничный мотопробег на Смотровую, шоу спецэффектов и фирменный салют от команды Байк-Центра, выступление группы «Ария» и «Запрещенные барабанщики», стантрайдинг и мотофристайл, различные мотоконкурсы – все это и многое другое ждет участников и гостей закрытия мотосезона – 2019 от «Ночных волков», – отмечается в сообщении.

Сбор колонны начнется с 13:00 в Московском Байк-Центре на улице Нижние Мневники, 110, где всех собравшихся будут ждать различные мотоциклетные конкурсы, награждения, также будет работать полевая кухня.

Уже в 15:00 мотоколонна начнет свое движение к Смотровой площадке у Воробьевых гор, где зрителей ждет праздничная программа: выступление лучших стантрайдеров столицы, мотоаттракцион «Шар Смелости», мотоконкурсы, выставка сказочной техники и эксклюзивных мотоциклов, в том числе разработки различных вариантов серийного русского мотоцикла, и многое другое.

После чего мотоциклисты вернутся обратно к Байк-Центру, где пройдет рок-концерт с участием группы «Ария» и «Запрещенные барабанщики». В 22:00 всех участников колонны и просто зрителей ждет фирменный салют и шоу спецэффектов.