РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В подмосковном Подольске прошли первые пробные бесплатные занятия в рамках проекта «Социальные танцы», набор желающих начнется в октябре, сообщил депутат совета депутатов Подольска Юрий Стрелков.

«Во Дворце молодежи состоялся пробный урок хореографии под руководством Александра Макухи. Занятия проводятся по отдельному плану во дворце и его филиалах. Через месяц набор в группу начнется в подольских школах в рамках договора о совместной деятельности с Дворцом молодежи. Безусловно, регулярные занятия будут оказывать оздоровительный эффект. Со своей стороны буду активно поддерживать развитие данного направления», - написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Социальные танцы», созданная весной текущего года в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», направлена на улучшение физического состояния молодежи и для поднятия настроения всех участников мероприятия.