РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. С начала текущего года во дворовых территориях Балашихи заделали порядка 19 тысяч квадратных метров дорожных ям и выбоин, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставил задачу организовать в муниципалитетах системную работу по выявлению и ликвидации ям и выбоин во дворах. С начала этого года (2019 – ред.) во дворах Балашихи мы отремонтировали 19 тысяч квадратных метров ям и выбоин», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что также в горокруге проводят ремонт плиточного покрытия тротуаров в микрорайонах Кучино, Купавна, Железнодорожный, Заря, Северный, Южный, 1 Мая и других.

Кроме того, в Балашихе отремонтировали 49 дорог общей протяженностью более 30 километров, 23 из которых были выбраны путем голосования жителей.