РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Ученики и учителя школы №13 подмосковного Подольска 19 сентября проведут субботник в лесопарке «Елочки» в микрорайоне Кутузово, присоединиться могут все желающие, сообщается в группе «Чистое Кутузово» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 19 сентября, силами учащихся школы №13 и их учителей в микрорайоне Кутузово Подольска состоится субботник по уборке лесопарка «Елочки». Сбор состоится в 12:00 возле стелы Архангела Михаила. Приглашаем всех желающих также принять участие», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что весь необходимый инвентарь будут выдавать на месте.