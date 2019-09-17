РИАМО - 17 сен. В скором времени извещать власти Подмосковья о продаже сельхозземель можно будет в электронном виде, услугу уже вывели на региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ), но пока она работает в тестовом режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Значительная доля всех земель сельскохозяйственного назначения находится в частном владении, чтобы контролировать пользование ими, государство контролирует продажу участков, а также имеет преимущественное право покупки. Поэтому перед продажей участка необходимо сначала известить о таком намерении власти. При этом извещение вручалось или под подпись, или посредством почтового отправления с уведомлением.

«Теперь не нужно будет направлять извещения почтой или приезжать в правительство Московской области лично, достаточно зайти на РПГУ, заполнить форму извещения, подписать его и направить в министерство», – заявил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он также отметил, что услуга по рассмотрению извещений о продаже сельхозземель весьма популярна – только за последние восемь месяцев 2019 года в Минмособлимущества поступило около 1,4 тысячи соответствующих извещений. При этом за весь прошлый год поступило 1,7 тысячи извещений.

В будущем планируется обеспечить доступ к информации о принятых решениях по извещениям о продаже сельхозземель областному Росреестру. Это в значительной степени сократит сроки регистрации сделок купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения, а также снизит количество приостановок и отказов.