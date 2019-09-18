РИАМО – 21 сен. В субботу бывший мэр столицы, почетный гражданин Подмосковья Юрий Лужков отмечает свой день рождения, ему исполняется 83 года.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Он окончил институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по специальности «инженер-механик» в 1958 году. Трудовую деятельность начал младшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте пластмасс, где в 1963 году стал заместителем начальника лаборатории.

С 1964 по 1974 год Лужков был начальником отдела министерства химической промышленности СССР. С 1974 по 1980 год – директором Опытно-конструкторского бюро министерства химической промышленности СССР. С 1980-го по 1986-й занимал должность генерального директора научно-производственного объединения «Нефтехимавтоматика».

С 1986 по 1987 год Лужков был начальником управления по науке и технике и членом коллегии министерства химической промышленности СССР. С 1987 по 1991 год занимал должность первого зампреда московского городского исполнительного комитета, затем – председателя Мосгорисполкома.

В 1991 году Лужков стал вице-мэром Москвы, а с 1992 по 2010 года был мэром столицы.

В 2010-2012 годах Лужков был деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. С 2012 года является членом совета директором ОАО «Объединенная нефтяная компания».

Лужков был членом КПСС с 1968 года по 1991 год, депутатом Московского совета - в 1977 – 1991 годах, депутатом Верховного Совета РСФСР - в 1987 – 1990 годах.

С 2000 по 2010 год был членом Государственного совета Российской Федерации. С 2001 по 2010 год – сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия».

Лужков награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени, «За заслуги перед Отечеством» 1, 2, 3 и 4-й степеней, «За военные заслуги», орденом Почета; восемью иностранными орденами. Лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации. Заслуженный химик Российской Федерации и заслуженный строитель Российской Федерации.

Постановлением губернатора Московской области от 27 октября 1999 года №384-ПГ Лужкову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».