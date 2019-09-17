РИАМО - 17 сен. В проекте «Активный гражданин» 1 октября запустят голосование, в ходе которого жители определят лучший парк по итогам летнего сезона в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане будут оценивать общественные территории с самой интересной летней программой. Среди конкурсантов 37 парков, в том числе парк Горького, «Музеон», усадьба Воронцово, «Сокольники», «Ходынское поле», «Эрмитаж», музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское».

«Голосование пройдет в два этапа. Сначала «активные граждане» выберут парк, летнюю программу которого хотели бы оценить. Если парк не представлен в перечне, можно будет указать его в специальной графе. Затем горожане смогут поставить оценку летней программе парка по 10-балльной шкале, где 10 – отлично, а один – очень плохо», – говорится в сообщении.

Голосование продлится с 1 по 29 октября.

За лето в 37 парках Москве провели более 8,5 тысяч мероприятий, среди которых были масштабные гастрономические, спортивные и музыкальные фестивали, а также показы кинолент, концерты популярных исполнителей, выставки и лекции.

Кроме того, в семи «зеленых» зонах отдыха проводились танцевальные мастер-классы и джазовые вечеринки под открытым небом. Еще 17 парков обзавелись площадками для пляжных развлечений.

На данный момент летний сезон в столичных парках продолжается – он продлится до 30 сентября.

Соорганизатор фестиваля «Сады и люди» — про «Яму», «Зарядье» и Парк Горького>>