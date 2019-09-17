РИАМО - 17 сен. На столичных дорогах и вылетных магистралях вечером во вторник зафиксировали заторы в восемь балов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки отмечаются на МКАД и на Третьем транспортном кольце в районе Рижского, Савеловского вокзалов, станций метро «Красносельская», «Беговая», «Площадь Гагарина», «Угрешская» и в районе Лефортово. Практически полностью стоит Садовое кольцо, исключением является только участок у Курского вокзала.

В центре столицы перегружены транспортом улицы возле станций метро «Чистые пруды», «Трубная», «Тверская», «Лубянка», набережные и мосты Москвы-реки и Яузы, улицы, прилегающие к Садовому кольцу.

К 20:00 заторы будут оцениваться в семь баллов, к 21:00 – в пять. Свободными столичные дороги будут в районе 22:00, тогда прогнозируется только три балла.