РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. В ФОКе «Люберецкий» подмосковных Люберец с 26 по 29 сентября пройдет традиционный осенний турнир «Люберецкая рапира», говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета Люберец.

Турнир «Люберецкая рапира» будет проводиться уже в четвертый раз, но это первые соревнования, которые будут проходить в новом 4-дневном формате. Всего в турнире примут участие более 200 спортсменов из разных городов Российской Федерации. Также на турнир приедут спортсмены из Кипра.

«30 спортсменов выступят за честь спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы. Торжественная церемония открытия начнется 26 сентября в 10:40. Турнир состоися в ФОКе «Люберецкий», - говорится в сообщении.

ФОК находится по адресу: улица 8 Марта, дом №8А.