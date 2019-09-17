РИАМО – 17 сен. В творческом соревновании в Воскресенске за звание победителя ассамблеи сошлись самые социально активные семьи, а именно чета Добродей из Люберец, Ермоловы из Раменского, Кашаевы из Воскресенска, семья Королевых из Рошаля и Крыловы из Шатуры, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Воскресенск.

«Участники ассамблеи боролись за победу, показывая свое умение и навыки в различных номинациях. Так, семьи подготовили интересные поделки, сделанные своими руками, стенгазету для номинации «Семья – основа державы», представили жюри визитную карточку в конкурсе художественного творчества, а также в ходе спортивной эстафеты соревновались не только в скорости, но и в сплоченности, проявлении командного духа», – отмечается в сообщении.

Каждая семья выступила интересно и достойно, поэтому выбрать победителей было крайне сложно.

По итогам фестиваля первое место отдали семье Ермоловых, на втором расположилась семья Добродей, бронзу завоевали представители семьи Кашаевых из Воскресенска.

Завершился фестиваль торжественной церемонией награждения, во время которой победителям были вручены сертификаты и призы.