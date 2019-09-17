РИАМО - 17 сен. Специалисты завершают реставрацию фасадов дома купца Быкова, сейчас снимаются леса с верхних этажей, здание является объектом культурного наследия регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

В 2009 году в доходном доме произошел пожар, и долгое время он находился в аварийном состоянии: огонь уничтожил кровлю и часть деревянных перекрытий, были повреждены интерьеры. Кроме того, выгорела часть четвертого этажа.

«Комплексная реставрация доходного дома Быкова началась в 2013 году. Начинали с противоаварийных мероприятий: расчистили стены, устранили следы пожара, возвели временную кровлю, чтобы внутрь не попадали осадки. Затем были проведены работы по конструктиву здания. Далее приступили к возвращению исторического облика этому творению Льва Кекушева. Работы по внешним фасадам памятника закончены, ведутся работы внутри здания», – отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Фасады здания – его визитная карточка. Для начала все трещины на стенах устранили с помощью специальных связующих составов, а сами стены загрунтовали и покрыли штукатуркой в тех местах, где это требовалось.

Реставраторы вернули исторический облик тянутому лепному декору, воссоздали утраченные и отреставрировали отреставрированные элементы убранства, декора аттиков и парапетов, восстановили утраченные части штукатурки наружных стен, монтировали на аттике вазоны, загрунтовали и покрасили фасады, открыли заложенные в XX веке проемы. Также сооружена постоянная кровля, подведены современные системы вентиляции, водоотведения и пожаротушения.

Емельянов уточнил, что работы в интерьерах здания, а также по дворовым фасадам продолжаются. Идет реставрация парадной лестницы, устанавливаются окна и двери, ведутся отделочные работы внутри. Специалисты в парадных помещениях второго этажа воссоздадут подлинные элементы декора, уцелевшие во время пожара.

После реставрационных работ здание станет пригодным для проживания.

Доходный дом был возведен в 1909 году по инициативе купца второй гильдии Василия Быкова. Ему принадлежал большой участок в центре Москвы, который он решил застроить доходными домами. Для этого Быков пригласил известного архитектора Льва Кекушева.