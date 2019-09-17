РИАМО - 17 сен. Тверской суд столицы во вторник арестовал на 10 суток активиста Константина Котова за административное правонарушение, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«17 сентября 2019 года судьей Тверского районного суда города Москвы вынесено постановление о признании Котова К.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ред.) и о назначении ему наказания в виде административного ареста сроком на десять суток», - сказал собеседник агентства.

За последние полгода он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия. В частности, он принимал участие в несогласованном митинге 10 августа, а также пытался скрыться от следствия.

Ранее суд приговорил Котова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга и шествия).