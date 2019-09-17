РИАМО - 17 сен. В Наро-Фоминске на улице Калинина накануне состоялось торжественное открытие площадки для занятий силовой гимнастикой в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Инфраструктура спортивного объекта включает в себя три вида гимнастических скамеек для выполнения различного рода упражнений, помост для отжиманий, мишень для метания теннисного мяча, ряд специальных уличных тренажеров, рукоходы, несколько турников, шведскую стенку, а также баскетбольный мяч с кольцом для любителей игры с мячом», – отмечается в сообщении.

Объект полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

«Мы уделяем большое внимание развитию массового спорта в Подмосковье. Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в занятия физической культурой являются одним из ключевых направлений молодежной политики в регионе», – дополнил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в Подмосковье стараются сделать спортивную инфраструктуру современной и доступной для всех, учитывая заинтересованность местных жителей при проектировке того или иного объекта.

«Хочу также отметить, что до конца 2019 года планируется открытие еще нескольких многофункциональных спортивных площадок», – заключил министр.