РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Подольский спортсмен Сергей Емелин стал серебряным призером на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

С 14 по 22 сентября в столице Республики Казахстан, Нур-Султане, проходит чемпионат мира по греко-римской борьбе. В соревнованиях принимают участие более 900 спортсменов из 100 стран.



«Подольский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 килограммов, уступив японцу Кэнитиро Фумите. Поздравляем Сергея с наградой!» - говорится в сообщении.