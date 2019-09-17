РИАМО - 17 сен. В ручной клади 36-летнего гражданина РФ, прилетевшего в аэропорт Домодедово из Тель-Авива, таможенники обнаружили подозрительное вещество темно-зеленого цвета, которое оказалось наркотиком, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

«В ходе таможенного досмотра ручной клади среди личных вещей пассажира был обнаружен гриндер (прибор для измельчения курительных смесей и табака) и полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось вещество темно-зеленого цвета. Проведенное исследование показало, что данным веществом является наркотическое средство каннабис (марихуана)», - говорится в материале.

Всего в рюкзаке было 1,53 грамма наркотика. Объяснить его происхождение пассажир не смог. Более того, он заявил, что «рюкзак дали ему в подарок на работе».

В то же время таможенники усматривают в его действиях признаки состава преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств», по которой мужчине может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.