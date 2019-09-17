РИАМО – 17 сен. В Мособлдуме во вторник состоялась встреча с победителями и призерами XVIII молодежных Дельфийских игр России от Подмосковья, а также педагогами, подготовившими лауреатов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Встречу провела заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Марина Шевченко. Дельфийские игры – это соревнования, конкурсы, фестивали, а также выставки и презентации в различных областях искусства. В рамках игр отработаны соревнования, среди которых скрипка, народный танец, фотография, художественное чтение и другие. В этом году состязания прошли с 19 по 24 апреля в Ростове-на-Дону.

«Марина Шевченко особенно отметила, что в этом году региональная команда Московской области вошла в десятку лучших команд. Призерами от Московской области стали 12 человек. Ребята в свою очередь поделились своими впечатлениями от участия в играх. Затем состоялась церемония награждения победителей и призеров игр, а также их педагогов дипломами Московской областной думы, подписанными председателем парламента Игорем Брынцаловым», – отмечается в сообщении.

Заключительным мероприятием стало проведение экскурсии для ребят по зданию Мособлдумы.