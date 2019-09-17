РИАМО - 17 сен. Подозреваемого в распространении героина, 32-летнего уроженца Ржева, задержали на железнодорожной станции Лось Ярославского направления Московской железной дороги, у него было изъято 13 пакетиков с наркотиком, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В присутствии понятых (задержанный - ред.) был подвергнут процедуре личного досмотра, во время которого из кармана было извлечено 13 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе их содержимым оказался героин общей массой свыше 15 граммов», - говорится в сообщении.

Мужчина сознался в приобретении партии наркотиков для их дальнейшего распространения. Он также показал места еще 25 закладок, а на его квартире было обнаружено около 130 граммов героина.

«В настоящее время подозреваемый находится под арестом, ему грозит штраф от десяти до 20 лет лишения свободы», - отмечается в материале.