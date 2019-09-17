РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 сен. Разработка производителя беспилотных летательных аппаратов «Съемка воздуха» из подмосковного Подольска установила рекорд России по полету гибридного дрона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Подольский производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе испытаний новой модели на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) зарегистрировал рекорд России по длительности полета БПЛА мультироторного типа «Geodron GDM» (гибридного дрона – ред.). Образец компании «Съемка воздуха» из городского округа продержался в воздухе 3 часа 27 минут 49 секунд, что превышает продолжительность полета других подобных аппаратов», – говорится в сообщении.

По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, компания-разработчик была включена в перечень инновационных предприятий Подмосковья, а коллектив организации стал получателем гранта правительства Московской области.

«Мы ежегодно вручаем авторским коллективам региона премии губернатора Московской области в сфере науки и инновации, а также гранты правительства региона за ключевые научно-технические достижения и их практическое применение. В 2017 году разработчики дрона получили грант в размере 2,5 миллиона рублей, и сейчас мы видим, насколько эффективно он был использован учеными. У подобных беспилотников очень большая сфера применения. Благодаря продолжительному времени полета и большой грузоподъемности они могут применяться в поисково-спасательных работах в труднодоступных местах», – пояснил Хромов.

Особенность данного беспилотника в том, что он имеет гибридную силовую установку (работает на АИ-92), что позволяет ему летать намного дольше, чем аппараты на электрических аккумуляторах.