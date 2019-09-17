РИАМО – 17 сен. Пловцы из Московской области завоевали медали на заключительном этапе Кубка России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В Анапе 16 сентября состоялся четвертый финальный этап Кубка России по плаванию на открытой воде. В соревнованиях участвовали сильнейшие представители субъектов РФ.

«Кирилл Абросимов в заплыве на 5 километров завоевал серебряную медаль, уступив Денису Авдееву из Волгограда. Бронза досталась пловцу из Ханты-Мансийского автономного округа Илье Дружинину. Этот успех стал третьим для подмосковного спортсмена в сезоне. В Лопотово он был вторым, в Липецке – первым», – отмечается в сообщении.

В соревнованиях у женщин не было равных Валерии Ермаковой. Она оказалась быстрее Софьи Колесниковой из Челябинской области и представительницы Пермского края Екатерины Сорокиной.

Это уже вторая медаль для подмосковной спортсменки на этапах Кубка России в 2019 году. В Липецке она стала серебряным призером.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил пловцов с заслуженными наградами.