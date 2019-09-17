РИАМО – 17 сен. Работники «Мособлгаза» организовали свыше 4 тысяч противоаварийных тренировок в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в «Мособлгаз» проведены более 4 тысяч противоаварийных тренировок. Учебно-тренировочные занятия были организованы во всех филиалах предприятия. Аварийные бригады АДУ, строительно-монтажные бригады и другие работники «Мособлгаз» отрабатывали необходимые действия при возникновении аварийных ситуаций. Тренировки проводились с привлечением городских служб и профильных ведомств», – отмечается в сообщении.

Глава «Мособлгаза» Дмитрий Голубков уточнил, что большое внимание уделялось подготовке специалистов.

«Сотрудниками всегда отрабатывается до автоматизма порядок действий при возникновении нештатных ситуаций. Тренировки и инструктажи – неотъемлемая часть работы, направленная на повышение уровня безопасности и качества обслуживания населения Подмосковья», – дополнил он.

Жителям Московской области следует быть внимательными при использовании газового оборудования и обязательно своевременно проходить техническое обслуживание.

Ранее «Мособлгаз» уже заявил о завершении комплекса мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, в рамках которого также были проверены более 1,3 тысячи километров газопроводов.