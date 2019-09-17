РИАМО - 17 сен. На пешеходном переходе на пересечении улиц Калинина и Спартаковской в Химках автобус сбил женщину, первую медпомощь пострадавшей оказал заместитель главы городского округа по градостроительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Андрей Обухов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Утром, в то время, когда жители округа спешат на работу, на пересечении улиц Калинина и Спартаковской на пешеходном переходе автобус сбил пешехода. Женщина сильно пострадала. Вовремя оказать первую медицинскую помощь, пока ехала скорая, помог спешивший на службу в администрацию Андрей Обухов», - говорится в сообщении.

Обухов отметил, что пострадавшая лежала на дороге, рядом с ней никого не было. Сотрудник МУП «Жилищник» Химок Светлана Родионова своей машиной перегородила место ДТП.

«Воспользовавшись нашатырным спиртом из автомобильной аптечки, оказали первую медицинскую помощь. Привели женщину в сознание. Освободили дыхательные пути и далее следили за состоянием пострадавшей до приезда скорой медицинской помощи. Также заранее подготовили устройство для проведения легочной вентиляции, так как дыхание женщины было прерывистым», - отметил замглавы администрации Химок.

Обухов является выпускником Саратовского военного института внутренних войск МВД РФ, поэтому правила оказания первой медицинской помощи знает еще со времен студенчества.

Сейчас пострадавшая Елена Яковлева находится в Химкинской областной больнице. У нее тяжелая черепно-мозговая травма - ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом носа, рвано-ушибленная рана и переломы. Врачи уже провели операцию.

Как подчеркнул заместитель главного врача по хирургической помощи Химкинской областной больницы Валентин Боровков, первая медицинская помощь и квалифицированная медицинская помощь оказаны в полном объеме. Все сделано правильно и своевременно.

«Пострадавшую переводят в реанимационное отделение, где она будет продолжать лечение», - добавил Боровков.