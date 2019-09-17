РИАМО – 17 сен. В Казани завершился всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», в котором приняли участие более 30 водителей из 24 городов России, по итогам соревнований второе место в конкурсе занял Александр Пехов из ГУП МО «Мособлэлектротранс», в Коломне он работает с 2010 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом всероссийском конкурсе я принимаю участие третий раз, в течение месяца тренировал прохождение трассы. В планах было хорошо выступить, но я не ожидал, что получится завоевать призовое место, так как в этом году у всех участников был очень высокий уровень подготовки и мастерства», – заявил Пехов.

Конкурс «Лучший водитель трамвая» организован научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта по заказу министерства транспорта РФ. Целью конкурса является повышение уровня профессиональной подготовки водителей.

«Впервые в истории предприятия наш водитель занял призовое место во всероссийских соревнованиях. Ранее Александр побеждал в наших профессиональных конкурсах, и зарекомендовал себя как специалист высокого уровня. Мы гордимся, что наш сотрудник на личном примере повышает престиж профессии», – дополнил директор ГУП МО «Мособлэлектротранс» Артур Фарберов.

Испытания прошли на базе трамвайного депо имени героя Советского Союза И.К. Кабушкина. В течение трех конкурсных дней участники состязаний демонстрировали навыки вождения трамвая по специальной трассе, приемке трамвая перед выездом на линию, а также знания устройства трамвая, правил технической эксплуатации и правил дорожного движения.

Состязания проходили с внедрением элементов стандартов WorldSkills, однако без ограничения по возрасту для участников. Для соревнований конкурсантам были предоставлены следующие типы подвижного состава трамваев: Спектр 71-407, АКСМ 62103, КТМ-623.

Впервые в истории конкурса в программу соревнований вошел модуль «Комфортное вождение», который включает в себя максимально бережное (равномерное и безопасное) движение по зачетной трассе: перед стартом в центр салона трамвая поместили открытый контейнер с водой, задача водителя состояла в том, чтобы, последовательно выполняя все упражнения, доставить контейнер от старта до финиша без потерь воды.

ГУП МО «Мособлэлектротранс» является подведомственным предприятием министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и осуществляет пассажирские перевозки трамваями по 10 маршрутам в Коломенском городском округе.

Пуск первого трамвая состоялся 5 ноября 1948 года. За 70 лет Коломенский трамвай перевез почти 2,5 миллиарда пассажиров и «пробежал» свыше 240 миллионов километров.