РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. На улице Тюльпановая в деревне Черное подмосковной Балашихи отремонтировали искусственные дорожные неровности по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал обращение с просьбой отремонтировать «лежачие полицейские» на Тюльпановой улице в деревне Черное. Он отметил, что они очень высокие, не отвечают нормативам и нуждаются в ремонте.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу ремонта искусственной неровности на автодороге деревня Черное, улица Тюльпановая и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по ремонту искусственной неровности выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.