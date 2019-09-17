РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 сен. В одном из магазинов поселка Октябрьский подмосковных Люберец изъяли 1000 единиц алкогольной продукции, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Люберец.

Ночью 16 сентября прошел еженедельный рейд «Алкоконтроль» совместно с полицией и Люберецкой народной дружиной.

«Рейд прошел на территории поселка Октябрьский. В ходе проверки было составлено 2 протокола об административном правонарушении, изъято из оборота более 1000 единиц алкогольной продукции», – говорится в сообщении.