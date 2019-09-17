РИАМО - 17 сен. В подмосковном Щелкове построят комплекс сборочного производства космических аппаратов (СПКА) на территории 8,7 гектара, там будут производить до четырех космических спутников в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

ООО «Газпром СПКА» при сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области получило разрешение на строительство в Роскосмосе комплекса производства. Генеральный подрядчик – филиал АО «Риццани де Эккер СпА» вместе с партнером - франко-итальянским концерном Thales Alenia Space (TAS).

«По итогам завершения строительства планируется создание 120 рабочих мест. Проект будет иметь положительный эффект для региона – это производство до четырех спутников в год», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Инвестиции в строительство составят 15 миллиардов рублей. Площадь объекта − 18 тысяч квадратных метров.