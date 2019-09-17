РИАМО - 17 сен. Конкурс среди граждан пожилого возраста «Ты супер!», который проводится в рамках областного проекта «Активное долголетие», подходит к концу, его итоги подведут 26 сентября в Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Основная цель областного конкурса — поддержание активного образа жизни граждан старшего возраста, а также сохранения их физического и психического здоровья. Предусмотрены несколько номинаций, в том числе творческие и кулинарные. Конкурс проходил в четыре этапа, а участие в нем приняли 263 человека.

«В финал вышли 8 конкурсантов. <…> Ознакомиться с финалистами можно на портале «Социальный гид Подмосковья», - говорится в сообщении.

На портале также продолжается голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Принять участие в голосовании можно по ссылке.