РИАМО - 17 сен. Компанию «Волмар», которая арендует земельный участок вблизи деревни Кривошеино Рузского городского округа, оштрафовали на 101 тысячу рублей за незаконную свалку и порчу земель, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы Минэкологии региона завершили расследование в отношении ООО «Волмар».

«В ходе проверки было установлено, что работники компании при производстве земляных работ складировали извлеченный грунт, не обустроив площадку с твердым покрытием. Помимо этого, инспекторы эконадзора выявили многочисленные разливы горюче-смазочных материалов и нарушение правил хранения ГСМ: на открытом грунте были свалены емкости с остатками нефтепродуктов, отработанные масла хранились в открытой бочке», — говорится в сообщении.

Грунт, загрязненный нефтепродуктами, и тара с остатками горюче-смазочных материалов относятся к отходам III класса опасности.

Компанию оштрафовали на 101 тысячу рублей. «Волмар» также получило предписание ликвидировать нарушения.

Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали на 220 тысяч рублей дачный потребительский кооператив «Моспроектовец» в Пушкине и ООО «Управление механизации №8» за нарушения правил обращения с отходами.