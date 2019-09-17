РИАМО - 17 сен. В доход государству по решению суда изъято имущество бывшего руководителя Клинского района Александра Постриганя и его родственников, у экс-главы были изъяты 1,7 тысячи объектов недвижимости, машины и денежные средства, сообщает РИА Новости.

«Клинский городской суд поддержал в полном объеме иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и его близких лиц, полученного из непредусмотренных законом источников», - сообщил представитель пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

По его словам, у Постриганя изъяли и обратили в доход государства 5 миллиардов рублей, четыре машины и 1,7 тысячи объектов недвижимости (в их числе кинотеатр, лодочная станция, торговый центр, торговый центр, детская поликлиника, общественная баня, детские сады, базы отдыха и другое). Все вместе было оценено в 9 миллиардов рублей.

Имущество бывшего главы Клинского района было не только на территории Подмосковья, но и, например, в Астрахани. Специалисты изучали в рамках данного дела информацию налоговых органов Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, Москвы. Он оформлял имущество на себя, своего сына и подконтрольных лиц.

Ранее в отношении Постриганя и его подельников были возбуждены уголовные дела по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и служебном подлоге, мошенничестве, присвоении и растрате.

Постригань возглавлял Клинский район в 1992-2014 годах, после чего еще три года был местным депутатом.

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