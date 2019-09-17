РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Ремонт тротуарной плитки на улице Советская в микрорайоне Климовск Подольска планируют провести в 2021 году, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение тротуара на Советской улице в микрорайоне Климовск. Он отметил, что от дома №5 до дома №20 тротуар, выложенный плиткой, требует ремонта. И добавил, что с коляской проезжать по данной территории трудно.

«Рассмотрев обращение по вопросу ремонта тротуара на улице Советская в микрорайоне Климовск сообщаю, что факты подтвердились. Работы по ремонту тротуара предложены для включения в трехлетний план благоустройства территории. Работы по ремонту ориентировочно будут проведены в срок до 31 октября 2021 года», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Он добавил, что также жители могут голосовать за ремонт данного тротуара в 2020 году на сайте «Добродел».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.