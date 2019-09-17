РИАМО - 17 сен. Министерство здравоохранения Московской области подготовило ряд рекомендаций, которые нужно соблюдать для сохранения здоровья при проведении процедур в салонах красоты, специалисты также предупредили жителей об опасности наращивания ресниц и маникюра, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Все, что касается процедур по уходу за собой, в том числе - наращивание ресниц, маникюр, обязательно должно проводиться с соблюдением чистоты и порядка. При выборе салона следует обратить внимание на стерилизацию инструментов. Недезинфицированными ножницами можно занести в организм различные заболевания — от грибка ногтей до гепатита», - сказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук Наталия Махнева.

Он также подчеркнула, что грибковые споры размножаются крайне медленно, поэтому человек может не знать, что был заражен, а инфекция проявится только через несколько лет.

Кроме того, по словам Махневой, серьезный вред здоровью представляют также ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей, излучение которых может через годы спровоцировать развитие рака кожи.

В то же время от частых походов на маникюр страдают ногтевые пластины — чем чаще происходит снятие старого покрытия и нанесение нового, тем сильнее истончается ноготь. В этой связи модницам рекомендуют раз в полгода делать перерыв, чтобы давать своим ногтям отдых. Кроме того, их нужно обрабатывать питательными средствами и маслами.

«При наращивании ресниц существует множество рисков. Клей, который использует мастер, может вызвать аллергическую реакцию. Но главная опасность заключается не в этом, а опять же в несоблюдении правил гигиены. Нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа - все это способно привести к развитию демодекоза — поражению кожи, вызываемого клещом-паразитом. Лечение такого заболевания отнимет множество нервов, времени и средств», - добавила Махнева.

Кроме того, она подчеркнула, что любое травмирование века может плохо сказаться на остроте зрения. Также Махнева заметила, что наращивание не очень хорошо сказывается на собственных ресницах. Здесь также рекомендуется делать перерывы, а также ухаживать за ресницами.

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