РИАМО - 17 сен. Еще три аттракциона смонтировали в самой большой тематической зоне столичного парка «Острова мечты» - «Маугли в стране динозавров», там продолжается отделка зданий и строений, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«В тематической зоне «Маугли в стране динозавров» установили еще три семейных аттракциона. Первый из них – карусель «Город обезьян», состоящая из 12 тележек, по два места в каждой. Центральная часть аттракциона стилизована под древнюю колонну. Сверху гордо восседает король обезьяньего народа», - говорится в сообщении

Аттракцион высотой 9 метров и диаметром 15 метров имеет относительно спокойный скоростной режим: он совершает 10 оборотов в минуту, поэтому подойдет детям ростом от 1,2 метра.

На втором аттракционе под названием «Кобра» смогут прокатиться сразу 40 человек, включая детей от 1,2 метра ростом в сопровождении взрослых. Над посадочными местами на большом диске возвышаются кобры: они закрутят гостей, словно гипноз удава Каа в истории про Маугли.

Третий аттракцион – трек «Диносафари» длиной более 100 метров, по которому передвигаются отдельные машинки, стилизованные под сафари-джипы. Взрослые и дети смогут совершить увлекательное путешествие по джунглям в окружении пантер, обезьян, Маугли, пролетающего над головой на лианах, и других героев истории. При условии посещения аттракциона с родителями ограничений по росту для детей не будет.

«Маугли в стране динозавров» − одна из самых интересных зон тематического парка, которая не похожа на остальные. Во-первых, она самая большая по площади – 13 тысяч квадратных метров. Во-вторых, в основу тематизации легла история книги «Маугли в стране динозавров» − герои были разработаны и отрисованы российскими художниками специально для «Острова мечты», — отметил технический директор парка Иван Шоль.

Он подчеркнул, что данная зона также является самой многообразной частью парка: в ней разместилось сразу восемь аттракционов.

Монтаж аттракционов в зоне «Маугли в стране динозавров» начали весной этого года. В апреле там появилась «Летная школа», в мае - веревочная башня падения «Лианы», карусель «Птеродактили» и самый экстремальный аттракцион парка «Храм огня».

Также в данной зоне установили механическую часть аттракциона «На крыльях ветра», завершить все работы по летающему театру планируют этой осенью. Параллельно с монтажом аттракционов продолжается тематическая отделка зданий и строений: уже созданы скалы, различные здания и сооружения в стилистике древних, заброшенных в джунглях городов.

«Остров мечты» будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и подземную автостоянку. Общая площадь парка будет 292 тысячи квадратных метров. Подход посетителей планируют организовать по пешеходной аллее с фонтанной линией, начинающейся от проспекта Андропова.

Это будет первый в России всесезонный парк развлечений. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет работать и как детская образовательная площадка.