РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Новую детскую площадку в морском стиле с игровым комплексом, спортивными тренажерами и резиновым покрытием открыли на улице Юбилейная в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Детскую площадку построили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Эту площадку выбрали наши жители. Здесь были старые игровые элементы. Мы их демонтировали, подготовили основание, специальную подушку из песка и щебня, и благодаря губернаторской программе у нас появилась такая новая площадка, оформленная в морском стиле. Она рассчитана для детей от 2 до 13 лет», - сказал генеральный директор управляющей компании «Жилкомсоюз» Мансур Фахрисламов.

Он добавил, что площадь новой площадки составляет около 600 квадратных метров. Там установлены детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, резиновое покрытие, урны для раздельного сбора мусора и лавки.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров открыл ко Дню города площадку на улице Советская в микрорайоне Железнодорожный. Всего в Балашихе по губернаторской программе «Наше Подмосковье» в 2019 году будет установлено 3 детских площадки.