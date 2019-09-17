РИАМО - 17 сен. Савеловский суд Москвы оштрафовал дизайнера Константина Коновалова на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы от 17 сентября 2019 года Коновалов К.А. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» - ред.)», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Коновалову назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Коновалова задержали 27 июля, когда в столице проводили несогласованный митинг. При задержании ему сломали ногу.

По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения в ходе акции были 27 июля задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков в Следственном комитете возбудили уголовное дело.