РИАМО - 17 сен. В 2020 году уровень минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов останется таким же, как в 2019-м, и составит 9,07 рубля на один квадратный метр, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

Минимальный размер платы за капремонт остается неизменным в Подмосковье с 2018 года.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, на 2020 год в размере 9 рублей 7 копеек в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения», — говорится в документе.

По данным на начало сентября, подмосковная долгосрочная программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена почти на треть. Ремонт сделали более чем в 10,7 тысячи многоквартирных домов.

Планы капитального ремонта рассчитаны на 35 лет, до 2049 года. За это время будет отремонтировано рекордное количество жилых зданий – 44628 домов. Областная программа является одной из самых масштабных в стране.

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