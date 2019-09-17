РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В Подольске активисты округа проведут субботник 21 сентября, в ходе которого планируют убрать мусор и сухую траву возле усадьбы «Ивановское», сообщается на странице активиста и организатора субботника Михаила Чирикова в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске приглашаем всех желающих в субботу, 21 сентября, на уборку парка возле усадьбы «Ивановское». Субботник начнется в 10:00. В ходе работ планируется убрать мусор, сухую траву возле усадьбы и многое другое», – сказал Чириков.

Он отметил, что активисты будут раздавать участникам мешки и другой инвентарь для уборки. Сбор состоится у центрального входа в усадьбу, а субботник будет приурочен ко Дню города.