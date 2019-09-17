РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В подмосковном Подольске начала работать мобильная контейнеромойка компании регионального оператора по обращению с отходами ООО «МСК-НТ», с ее помощью к ноябрю текущего года будет помыто 3 798 контейнеров для смешанных отходов в горокруге, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы «МСК-НТ».

В летне-осенний период количество неперерабатываемых органических отходов увеличивается, и среднестатистическое мусорное ведро значительно тяжелеет. Тоннаж вывозимых региональным оператором отходов в летний период вырос примерно на 10%. Также в условиях высоких температур пищевые отходы быстрее разлагаются и ухудшают санитарное состояние площадок и контейнеров.

«Компания ООО «МСК–НТ» приобрела контейнеромойку на шасси автомобиля Камаз, которая начала работать с 16 сентября. Весь парк контейнеров в Подольске из 3 798 серых баков компания планирует промыть и продезинфицировать в течение 2 месяцев. Мойка одного контейнера занимает 1 минуту водяным паром под давлением», – сказала сотрудник.

Контейнер обрабатывают как внутри, так и снаружи с использованием специальных моющих и обеззараживающих средств. Процесс мойки неотделим от вывоза мусора: серый мусоровоз освобождает емкость, а следом за ним к работе приступает КАМАЗ-мойка.

Отечественная моечная машина марки «Коммаш» хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. Производительность мойки контейнеров достаточно высокая, до 100 контейнеров в день.

Парк контейнеров для смешанного сбора в Подольске полностью сформирован. С начала 2019 года региональный оператор установил 3798 серых баков.