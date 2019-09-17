РИАМО - 17 сен. Дефицит осадков наблюдается в Москве и Подмосковье с минувшего июня, сентябрь, скорее всего, также не выполнит норму по осадкам, несмотря на дожди, сообщила РИАМО во вторник ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ближайшая неделя не принесет большого количества осадков несмотря на то, что дожди прогнозируются каждый день. <…> У нас пейзажи совершенно засушенные. Дефицит осадков у нас все лето, с июня, три с половиной месяца у нас не хватает осадков», - сказала Макарова.

По ее словам, в сентябре месячная норма осадков в Московском регионе, скорее всего, не выполнится, потому что ожидаются небольшие дожди.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в минувшие сутки сильных дождей в регионе не было.

«В большинстве населенных пунктов Московской области было 1-3 миллиметра осадков, и лишь в Наро-Фоминске и Можайске было 5-6 миллиметров. <…> В среду, четверг, пятницу - до конца недели практически каждый день возможны небольшие дожди. Глобальных подтоплений и дождя по колени мы не ждем», - сказал Леус.

В сентябре месячная норма осадков для Московского региона составляет 65 миллиметров.