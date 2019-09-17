РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 17 сен. Саперы ОМОН «Русич» обследовали боеприпас, найденный на стройплощадке в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии по Московской области.

«В Домодедове, на улице Текстильщиков сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области обследовали и идентифицировали 122-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд с взрывателем РГМ-2, представляющий реальную опасность для жизни и здоровья граждан», – говорится в сообщении.

Сотрудники ОМОН обезвредили снаряд и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства и утилизации.